Nets say Kevin Durant (knee) is out for the rest of the game pic.twitter.com/8XNMak8nWb — Chris Mannix (@SIChrisMannix) January 9, 2023

籃網前役戰勝熱火，主將杜蘭特（Kevin Durant）不幸在比賽中右膝受傷，球團10日宣布診斷結果，是右膝內側副韌帶（MCL）扭傷，必須暫別球場，將於兩個星期後重新評估。美媒ESPN記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）報導，杜蘭特回歸時程未知，但籃網樂觀估計是在6個星期之內，所幸沒有球季報銷的疑慮。

熱火主將吉米巴特勒（Jimmy Butler）第3節持球切入禁區出手，遭到補防的西蒙斯（Ben Simmons）賞了火鍋，巴特勒跌倒的時候意外壓傷旁邊的杜蘭特。當場杜蘭特就坐在原地抱著右膝蓋，後來一跛一跛進了休息室，籃網隨即宣布他膝蓋受傷，無法再上場。不過杜蘭特沒有提前離去，等到球賽結束還出來跟隊友擊拳慶祝。

今年1月中，也就是2021-22球季中途，杜蘭特在對戰鵜鶘之役受傷，那次是左膝內側副韌帶（MCL）扭傷，最後缺陣了21場例行賽，也就是他兩邊膝蓋都受過相同的傷。

杜蘭特本季出賽39場（只輪休1場），平均29.7分、6.7籃板、5.3助攻，投籃命中率是可怕的55.9%，還有37.6%外線命中率、93.4%罰球命中率。杜蘭特在2020年從阿基里斯腱重傷回歸之後，2020-21球季打了35場例行賽，2021-22球季打了55場。