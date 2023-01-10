臺企銀(2834)公布2022年自結合併淨收益286.51億元、年增18.75％，提存前稅前淨利141.38億元、年增28.54％。稅前淨利120.23億元、年增達1.08倍，稅後淨利101.02億元、年增達97.05％，全數改寫新高、獲利首破百億元，每股盈餘1.26元亦創近23年新高。

臺企銀2022年12月自結合併淨收益26.27億元，月增14.94％、年增6.72％，提存前稅前淨利14.41億元，月增達34.31％、年增達54.29％。雖因提存增加，使稅前淨利9.6億元、稅後淨利8.12億元，分別月減10.3％及16.66％，仍年增達1.48倍及1.06倍，每股盈餘0.1元。

分析臺企銀2022年各項收益狀況，利息淨收益198.36億元、年增13.73％，手續費淨收益40.55億元、年增達21.64％。同時，各項提存費用21.15億元、年減達59.47％，亦增添整體獲利成長動能。截至去年底合併每股淨值12.98元，較前11月12.76元續升。

臺企銀分析，受惠存放款業務暢旺及市場升息效益，利息淨收益為去年最主要成長動能，而多元獲利策略效益顯現、且成長強勁，使手續費淨收益亦大幅提升。同時，臺企銀持續優化授信品質，風險承擔能力提升，信用成本也明顯降減。

展望2023年，臺企銀表示，將持續推動核心中小企業放款，並響應政府政策增加專案貸款業務，帶動企金放款成長，也將深耕綠色能源、投資台灣等產業政策，同時拓展危老及都更重建融資及聯貸等業務，預期未來可有效擴大放款規模。