時碩工業(4566)2022年12月營收3.39億元，月減26.26％，年減1.94％；第4季營收為12.11億元，季減10.81％，年增20.14％；累計2022年全年營收49.86億元，改寫歷史新高，年增15.80％。富強鑫(6603)2022年12月營收4.26億元，月增4.77％，年減4.59％；累計2022年營收46.05億元，年增6.39％，創歷年新高。

時碩工業因持續布局多元產品，拓展更多應用領域，並增加多項整合解決方案，為營收成長添加新動力。

公司指出，2022年美元升值，也是超越原先目標的重要因素；且在集團優化營運結構下，挹注獲利表現；在本業轉佳、業外貢獻挹注下，預期全年營收、淨利與每股盈餘都將創新高紀錄。

富強鑫占公司整體營收約61％的汽配業(車用零件廠)客戶保持良好的設備拉貨與裝機服務需求，挹注2022年營收。印度廠、杭州灣新廠皆將於今年第2季陸續加入量產行列，為2023年帶來新的營收動能。