精誠(6214)2022年12月合併營收為40.05億元，年增22％，創單月新高，累計2022年合併營收為331.56億元，年增12.29％，也連續7年創下新高。上奇(6123)2022年12月合併營收3.96億元，年增率8.6％；2022年全年合併營收為53億元，年增7％，為歷年次高。

精誠12月營收貢獻主要來自多個跨國國際企業大型專案驗收以及併購所產生的綜效展現；而呼應目前科技應用趨勢，企業在雲服務、資安解決方案、電商服務以及綠色科技等領域需求增長，也帶動營收的成長；此外，12月原本即是專案驗收旺季，對精誠的營收成長也做出貢獻。

展望2023年，市場對經濟發展雖持保守看法，但資安、雲服務、ESG、電商服務等解決方案皆是創造企業成長的關鍵，精誠透過5A4C核心能力，持續滿足客戶需求，共同創造指數型成長。

上奇表示，在香港校園專案交貨已告一段落，12月營收為雲端服務與數位印刷事業的穩健表現，帶動整體經常性收入(ARR) 的增長。第4季營收年增長34％，2022年累計合併營收53億元，不僅超越疫情前的年營收表現，也創歷年次高。

公司認為，儘管全球經濟成長疲軟，上奇看好的雲端服務與數位印刷均位於產業發展的上升成長趨勢，所建構的雲端服務與數位印刷事業是集團重要成長雙引擎，積極開拓亞洲市場雲端企業用戶。