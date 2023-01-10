小甜甜與老公宋先生離婚風波越鬧越大，除了一開始小甜甜指控度對方家暴外，由於男方經濟能力不如小甜甜遭網友怒罵是「軟飯男」，而與宋先生相識十年的好友不忍跳出來替他說話，更揭露他高中辛苦內幕。

宋先生先前發出的聲明中提及，與小甜甜結婚時當時才23歲，直到2022年3月當兵回來後，才開始要工作賺錢養家，也坦言當時剛進社會「經濟能力確實不足」而他也因此挨轟「吃軟飯」、「靠女方」，對此，與他相識十年的高中好友Jeff出面駁斥。

根據《自由時報》報導，Jeff表示，宋先生在高中時家中突然出現變故，於是便開始四處打工分擔家計，另外，他也透露，年紀輕輕就結婚的宋先生，除了平日上班處理保險業務外，還有包水餃的事業，假日還要將孩子接回家中照顧，時間完全不夠用。

對此，宋先生先前曾表示，雖然自己住在小甜甜買的房子，但是水電、瓦斯等生活雜支都是雙方各半「我從高三就開始有在工作打工，到大學到與甜甜在一起到現在，雖然賺的真的都不是很多，但就是夠用」另外，聲明中提及當完兵後才工作的完整說法，是他當兵前就有工作了，但因當兵暫時中斷，並非到23歲婚後才進職場。