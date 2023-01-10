台北一名女網友稱自己將遠嫁高雄，希望能在飯店宴客，但男方家卻想辦流水席，意外掀起流水席之亂。主播蕭彤雯表示，整起事件實在很扯，讓她忍不住懷疑是假的，並開玩笑說這位女網友根本是「總鋪師之女」吧！一人分飾4角激起台人對流水席的熱情，爆笑猜測引起網友熱烈討論，不少人笑說，這波置入性行銷超成功。

主播蕭彤雯昨在臉書上分享，台北一名自稱要「遠嫁」高雄的準新娘，批評婆家婚宴想辦流水席很Low，引發小姑不滿上網筆戰，意外掀起流水席之亂，讓她開玩笑說，這位女網友根本就是「總鋪師之女」，一人分飾準新娘、準新郎、準小姑和不知道從哪裡冒出來的同學等4個角色，為的就是要激起全台灣人對流水席的熱情。

蕭彤雯表示，她從來沒有看過這麼多人，同時間在討論他們曾經吃過多麼澎湃的流水席，網路上一堆人分享「烏魚子跟吐司一樣都是一人一片的」、「甜點一定是一人一桶冰淇淋」、「水果不是盤是塔」等經驗；甚至有網友開始研究，有沒有辦法向飯店租場地，然後自己找總舖師來辦桌。

蕭彤雯指出，她認為她的推論很合理，但是她沒有證據，不過，也因為這位網友的操作，搞得她也好想要吃流水席。她說，整起爭議突然冒出同學的對話截圖，才讓她懷疑該事件是操作的，因為有種為了要證明這樣的人存在，所以去扮演一個無關緊要的人來說女網友的過去，真實世界裡不太會發生這樣的事情。

蕭彤雯也在留言處補充，說女網友是總鋪師之女當然只是玩笑話，不過，這背後目的到底是什麼，她實在無法猜透，不知道大家覺得整個事件究竟是真還是假？

貼文引起網友討論，「一片烏魚子當吐司吃，不浮誇不是流水席」、「感謝全台灣的人幫這位里長伯省了至少600萬」、「覺得再繼續吵下去就不像真的了」、「真的會懷疑是流水席的置入性行銷」、「我也是覺得這個爆料太順暢了，難說真假耶！」