沒時間等紅燈竟用這招！一輛休旅車日前被目擊準備停等紅燈時，因剛好路邊有座加油站，車主直接駛入加油站再從路邊鑽出，完美地躲過紅燈，如此「偷吃步」讓其他駕駛全傻眼；其他網友笑說「可能綠光罩頂，趕時間回家」、「人家說不定家裡出事了，要趕回家」。

臉書「爆料公社」有網友分享一段影片，一處路口當時號誌轉為紅燈，一輛休旅車發現前方車輛已經停駛後，右轉轉進右側路邊的加油站，正當眾人以為車主想停車加油時，該車主竟直接「穿越加油站」在前方路邊鑽出，直接「躲過」紅綠燈揚長而去，其他駕駛全都看傻。

一輛休旅車日前被目擊準備停等紅燈時，因剛好路邊有座加油站，車主竟直接駛入加油站再從路邊鑽出，剛好完美地躲過紅燈。（翻攝自臉書「爆料公社」）

因該加油站在紅綠燈旁邊，該休旅車索性鑽進加油站再鑽出路邊，藉此躲過紅燈，如此「偷吃步」手法全被前方守法等紅燈的休旅車給拍下；原PO分享影片酸說「都市叢林，當個聰明的用路人」；其他網友留言「都已經特殊色了…還那麼調皮」、「有可能綠光罩頂，趕時間回家」。

還有人留言「就你們機車最愛專鑽！機車道在那啦！蛤？這是汽車？喔那沒事了」、「到底在趕什麼」、「這個在趕七天回家的」、「加油站的人應該傻眼了」、「人家說不定家裡出事了要趕回家」、「台灣就是被這種人拖到，已開發完成國家遙遙無期」、「這個開車真的讓人搖頭」。