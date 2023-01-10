知名直播主丟丟妹（李明珊）日前驚傳婚變，神隱直播長達半年之久，被網友發現她悄悄開了名為「樓頂揪樓下」的新粉絲團，似乎打算另起爐灶。豈料，她在8日更新一則影片，讓粉絲們相當好奇是否要改變以往的銷售模式，對此，丟丟妹也回應了。

丟丟妹開設的「樓頂揪樓下」在不到十日的時間內，已吸引逾十萬人追蹤按讚，可見她的人氣依然不減，近日以「丟愛安捏煮(丟控肉篇)」的系列標題，更新一則短片，只見影片中，還是一樣的腔調、熟悉的身影，讓粉絲們相當驚喜，更釣出女星李亮瑾現身留言區，表示：「好厲害，喜歡看丟妹煮菜，豪爽。」而丟丟妹也在下方留言與粉絲們互動：「看完大家變得厲害。」

然而，粉絲們除了驚喜丟丟妹的回歸外，也有人好奇丟丟妹打頭陣的竟不是以往熟悉的直播形式，而是預先錄好的影片，不免讓一眾粉絲驚訝萬分，指出：「會收到直播通知嗎」、「丟妹只有要教學，以後就不直播了嗎、「期待看妳的直播喔！」更有網友笑回：「冰箱都空的，等妳開賣補。」對此，丟丟妹回應：「以後也會有直播，覺得線上刷一波，然後在殺一波。」

丟丟妹的影片吸引一眾網友爭相留言。(圖／翻攝自丟丟妹臉書)

事實上，丟丟妹此前在「樓頂揪樓下」已曬出一張換了髮型的照片，同時指出：「所有的進步都是從零開始，要拿得起，放得下，才能活出精彩。」瀟灑的態度以及不變的不藏私手藝，讓粉絲們早已摩拳擦掌，準備好好奉獻出自己的荷包，補滿空空如也的冰箱了。