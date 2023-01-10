健保署驚傳內鬼洩漏民眾健保個資弊案！調查局新北市調查處獲報，指已退休的衛生福利部中央健康保險署主祕葉逢明、健保署承保組科長謝玉蓮、承保組職員李仁輝等3人，涉嫌偷查並外洩健保被保險人個資，長達13年，懷疑3人洩漏的個資恐難以計數，涉嫌洩密罪。檢調9日兵分5路搜索，並約談葉男3人，3人深夜被移送台北地檢署複訊。檢察官複訊後，認為謝女犯行不只是《刑法》洩密罪，她涉犯《國家情報工作法》嫌疑重大，10日凌晨諭令10萬元交保，另葉男、李男2人無保請回。

據了解，謝女偷查外洩的健保個資中，疑似包含國家情報工作法所規範的國家安全局、軍事情報局及軍方等「情報機關人員」，涉及刺探或收集國家情報資訊等罪嫌，是否外洩至對岸仍待追查，諭令她10萬元交保。至於葉、李2人，檢方認為涉案事證尚待釐清，諭令請回，2人面對媒體追問「有沒有話說？」、「有沒有外洩個資」等問題，均不發一語。

涉案的葉逢明是台大資訊管理學研究所碩士，其碩士論文題目為「健保資訊對醫院營運策略影響之研究」，鎖定健保資訊對醫院營運策略影響等面向進行研究，後來在健保署任內經歷承保組長、主祕等要職，竟將重要的民眾健保個資外洩，令人震驚。

新北市調處獲報，葉男3人自2009年起至2022年止，涉嫌長期偷查民眾的健保個資，被外洩個資疑被不當使用。目前檢調正擴大清查葉男3人洩漏個資，是否涉及不法對價關係。

據了解，3人是將「整套」個資外洩，而非單筆，因此筆數龐大，短時間難以估算，不排除至少數十萬筆外流，也不排除有部分個資外流徵信業者，另是否有政商名人個資外洩，調查局已擴大調查釐清。

對於健保署前任及現任官員外洩個資案，健保署昨表示，檢調搜索及約談是為調查該署人員利用權限查詢資訊系統資料涉及洩密案，全案尚待釐清。健保署尊重並配合司法調查，如有同仁涉不法案件將毋枉毋縱、依法處理。

另健保署強調，為保障民眾個資及隱私權益，該署在蒐集、處理、利用、銷毀資料時，均以最高標準審視個資保護之要求，要求承辦同仁應謹慎自律，嚴守相關法令，亦將持續強化內部查核等防制作為，防杜資料遭非法使用或洩密等不法事件發生。