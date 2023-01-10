全家便利商店(5903)111年12月合併營收為78.2億元，月增0.82%，累計111年合併營收為907.4億元，創下歷年新高，全家表示，1月將進入農曆年前的商機把握，可望助攻業績表現。

店數持續成長，鮮食業績年增1成，一般商品年增6%，線上線下整合操作把握節令商機，年菜預購創3倍成長，搭配雙十二、聖誕跨年等促銷與話題活動，全家便利商店111年12月合併營收78.2億元，年增7.8%。

就各產品來看，正式入冬後現煮熱飲需求上揚，Let’cafe於12月中在台北中山商圈開設第一間品牌體驗店，全店則同步推出最新單品豆－墨西哥馬雅豆，以專業咖啡形象搶市，全年業績突破60億元！

再者，名店聯名策略持續奏效，鼎泰豐、雙月食品社、屯京拉麵等多款鮮食新品陸續上市，帶動微波主食年增超過一成。Fami!ce霜淇淋同樣受惠與精品巧克力品牌之聯名話題，在濃黑巧克力口味推出後業績翻倍成長。

一般商品主要聚焦於雙12與聖誕跨年等歲末節令聚會等場景，透過線上線下整合行銷，冰品、零食點心、美妝、發熱衣等品類業績皆有明顯增幅；此外，由於今年農曆過年時間早，春節禮盒買氣提前浮現，較去年同期已有5成成長。

瞄準居家自煮與網購商機，於台灣零售業界首創的下廚懶人包「Fami煮煮」，供應近百道家常料理，支援消費者「零備料、不動刀、免砧板」的自煮便利需求。會員隨時可透過APP下訂，12月起開放全店皆可取貨後，已帶動相關業績3倍成長。

截至111年12月31日止，全家便利商店總店舖數達4138家。

展望1月，全家表示，將進入農曆年前的商機把握，除應景的開運福袋、過年氛圍鮮食陸續推出外，年菜預購亦進入最後衝刺的階段，皆可望助攻業績表現。