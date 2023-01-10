媒體人李艷秋昨（9）日表示，國民黨不分區立委應要有人退出，把名額讓給在九合一選舉台南市長一役惜敗的謝龍介。李更刊出國民黨不分區立委名單直言，其中不少人選當時提出時就被罵爆，也是造成2020大敗的主因之一；哪些人毫無戰力根本躺平？或是根本沒有服務也不被認同？若不能戰也不願戰，就該讓出位子，就當是自己對國民黨的回報。此說法引熱議，大批網友則湧入李臉書，點名以「農民、農田水利」專長列為不分區第6名的立委林文瑞，認為他該退出讓位。

李艷秋昨日在臉書粉絲專頁「李艷秋的新聞夜總會」發文，刊出國民黨不分區名單表示，國民黨不分區裡該有人退出，把名額讓給謝龍介。因為台南現在連一席在野黨立委都沒有，不僅諸多案件無人發聲，如今謝市長沒選上，議員任期也結束了，沒有戰場的將軍，再剽悍也枉然。

李艷秋指出，國民黨不分區在當時提出時就被罵爆，也是造成2020大敗的主因之一，不分區經過兩年有什麼表現？哪些人毫無戰力，根本躺平？哪些人號稱代表業界其實根本沒有服務也不被認同？在剛過的九合一大選中有誰認真輔選？看看人家民眾黨只有4名不分區，卻把戰力發揮到極致，「國民黨的不分區如果不能戰也不願戰，就讓出位子，就當是自己對國民黨的回報吧！」

此文發出後短短幾小時即獲得近萬人按讚與600則留言，迴響極為熱烈。網友紛紛表示：「6號林文瑞是誰？怎麼沒聽過？也沒質詢農田水利及關心農民的事？這個人換了吧！」「林文瑞憑什麼在6號安全名單中？」「不PO出這圖我還真沒聽過林文瑞這名字」、「所以林文瑞到底是誰？」「去國民黨中央黨部貼文效果會好一點，我已經去轉貼了」、「這真是一張奇怪到奇妙程度的名單！」