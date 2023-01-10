桃園市龍潭三坑抽水站日前爆管，導致33.5萬戶左右的民眾無水可用引爆民怨，經桃園市長張善政及各方努力下，終於在9日凌晨搶修復水，不過有些高處至晚間仍缺水。國民黨桃園市議員黃敬平接獲消息後，立即通知張善政，幾人一直忙到凌晨2點左右，終於得知問題所在，原來當地管線已逾30年，水公司早準備進行更新，但過去8年桃市府拖拖拉拉，還有綠營議員杯葛反對，最終才導致本次意外。

黃敬平今（10）日凌晨在臉書表示，昨晚10時許，他致電給張善政反映平鎮區新英里多處社區大樓仍然無水可用的消息，隨後分頭設法解決難題，黃講完電話後趕至現場與助理、自來水公司人員及當地里長等人會合，發現問題為管線水壓不足，多方嘗試後終於開始協助居民蓄水，張善政也調派消防車支援取水。

凌晨0時30分左右，因司機、隨扈等人早已下班，張善政一人獨自駕車趕到平鎮山仔頂自來水集水廠巡查及瞭解情況，現場還有自來水公司第二區管理處處長呂崇德、桃園市政府副秘書長金志聿、經發局長張誠、桃園市議員陳韋曄等人；張強調，此次逐步恢復供水的資訊不夠即時、透明，要求改進的同時，也提到水公司須在過年前對受災戶進行基本賠償。

而從三坑至平鎮的距離不近，卻仍使用舊系統一次性加壓送水，水公司則解釋早已購買農地，錢都付了一半，準備興建中繼加壓站進行分段加壓供水，但土地須經都市計畫變更為自來水用地，過去開了4次協調會，因地方回饋補助、怕噪音、嫌景觀不好等原因沒談攏，加上綠營議員杯葛反對，所以先前的市府遲遲未同意，希望張善政能夠多幫忙。

黃敬平怒批，此次破管就是因沒有分段加壓導致，過去8年的市府拖拖拉拉，還有自家議員幫忙反對，如今發生意外不協助民眾找水，還到處噴口水誤導民眾，甚至製作梗圖煽動網軍攻擊，不顧百姓生活影響，莫此為甚！