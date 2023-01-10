一名男網友表示，搭北捷常看到靠近車門位置總是擠一堆人，無論車廂內多空，就是不往裡面走，導致在月台的人上不了車，他問「台灣人是不是不會搭捷運啊？」貼文曝光網友也認同他的說法，「沒幾站就要下車的人真的會這樣。」

原PO日前於PTT八卦版指出，搭捷運在月台等車，發現站在車門附近的人，就是不往裡面走，導致在月台等車的旅客上不了車，他走進車廂後才發現能站的空間還很多，「台灣人是不是不會搭捷運啊？」

貼文曝光，網友紛紛留言，「沒有錯，去日本就知道丟臉」、「我都直接撞進去」、「坐沒幾站要下車的人會這樣」、「真的，就想省麻煩」、「自己進去啊！都這樣啊！」、「因為沒幾站就要下車，進到裡面人太多會出不來」、「這樣才能跟妹子擦身而過，你傻傻的」。

但有人說會擠在門口的只有外地人，「那是外地人才會這樣，真的台北人才不會」、「南部人吧」。有人舉例子說，「何止捷運？很多人搭電梯也不會讓裡面的人先出來，很多都喜歡擋在中間或門口」。