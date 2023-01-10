連鎖餐飲集團瓦城(2729)公布2022年12月自結合併營收4.41億元，月增達16.6％、年增5.77％，為近4月高點、創同期新高。第四季合併營收12.29億元，雖季減1.5％、仍年增3.19％，亦創同期新高。累計全年合併營收45.38億元、年增7.32％，為歷史第三高。

瓦城表示，年末聚餐商機旺，聖誕及跨年檔期帶動全台百貨人潮湧聚，集團成功搶占年底節慶熱潮，百貨門市來客數顯著提升。其中「瓦城」聖誕節業績平均成長近3成、部份門市甚至改寫新高，各品牌跨年連假期間亦獲熱烈訂席，推升去年12月營收「雙升」。

瓦城指出，去年11月初旗下品牌推出尾牙春酒專案以來，獲得消費者踴躍迴響，且因疫情趨緩，企業舉辦大型聚餐的意願隨之提升，大組數訂席較前年增加逾2成，亦成為年末業績一大助力。

此外，瓦城新春外帶年菜開放預購後持續熱銷，不僅年節限定新品成功吸客嘗鮮，訂購即贈開運紅包更加強購買意願，銷售業績截至12月底已較去年成長逾2成，隨年節將至，將可繼續挹注營收成長。

瓦城去年底進行人事調整，邀請具豐富國際媒體經驗的廖梅淳出任集團總經理，未來將以提升淨利為目標，整頓集團體質並力拚未來成長。同時，集團斥資8235萬元取得美式早午餐品牌「樂子the Diner」51％股權，正式跨足西餐領域，預計本月正式併入合併財報。

此外，瓦城將在新年度廣納人才，日前除大規模晉升集團內年輕優秀同仁，並宣布成立「瓦城泰統服務管理學院」，盼能培育、發展更多具競爭力的餐飲服務人才。在內外布局革新下，盼協助集團於2023衝刺年穩健發展，奠定營運成長動能。

展望後市，瓦城看好內用團圓餐商機，集結旗下品牌推出新春圍爐宴套餐，搭配「開運抽紅包」電子開運金贈券活動，可望促進年節期間業績攀升。同時，集團首季展店不停歇，旗下「時時香」17日將進駐秀泰生活樹林店，配合優惠活動加持，可望挹注營運成長動能。