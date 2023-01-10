「防疫女神」賈永婕跟老公王兆杰結婚20年，夫妻倆常常彼此互虧或開玩笑地吐槽對方，逗趣的互動常常逗笑許多網友。賈永婕在昨(9)日於臉書分享夫妻對話，大爆老公在跟她吵了架之後，居然還模仿她去世的奶奶、爸爸的語氣來叫她別再生氣，令賈永婕大呼：「真的很奇怪a……」

可在賈永婕PO出的截圖中看見，王兆杰為了哄老婆別生氣，先是PO出她已經去世的奶奶照片，模仿奶奶的語氣訓她：「丫頭，和老公講話要有禮貌！家庭要和樂！脾氣不能這麼大。」，接著又PO出她去世的爸爸照片，再次模仿：「賈永婕，妳要長大喔！酒要少喝喔！」

賈永婕忍不住發文吐槽老公的搞怪行為：「真的很奇怪a……吵架掛我電話還敢搬奶奶還有我爸出來……學他們的語氣說話，他們在天上還要管那麼多喔？」，甚至還虧她這次經前症候群特別久，令賈永婕大翻白眼：「還抱怨period？」

這番逗趣的夫妻互動讓網友紛紛留言，「您們倆口子太可愛啦」、「原來這就是婚姻的經營方式」、「怎麼感覺老公比較幼稚」、「他沒在怕被cue的a」、「和我老公一樣，很煩a」、「用了不同的方式要到了道歉卻又不傷感情」、「女神出招太厲害了」。