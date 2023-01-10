北市立委補選日前落幕，最終由國民黨候選人王鴻薇勝選。而對於民進黨候選人吳怡農敗選，同黨台北市議員王世堅點名行政院長蘇貞昌，認為他若早點下台，吳怡農就選上了，相關言論也引起PTT鄉民們的熱議，甚至還引發正反意見論戰。

王世堅昨（9）日受訪時痛批，人民只是很卑微要求，即便6000也接受，應該化繁為簡，把複雜的事情簡單化，但對蘇而言，只要把簡單的發錢的事複雜化，如此一來就可拖長時間、賴著不下來。王世堅直言，蘇貞昌賴著不下來，對吳怡農的選情造成很大傷害，如果蘇真的為了民進黨好，前天趕快下來，吳怡農就當選了。

相關新聞經轉傳至社群平台PTT後，也引起鄉民熱議，有人大讚王世堅「太狠了」、「無法反駁」、「民進黨裡唯二敢說實話的人，佩服」、「每句話都職及痛點耶，果然是DPP最後良心」，然而，也有不少人不認同此說法，反批「不可能啦，這個就太胡扯了」、「馬後炮誰不會」、「輸了就是輸了，雖然輸不多但也不應該卸責」、「吳怡農在那邊講白日夢政見，絕對不可能上」。