台北市第3選區（中山、北松山）立委補選落幕，國民黨候選人王鴻薇得票率52.26%、以5780票差距，擊敗民進黨候選人吳怡農的47.27%，但中山區小輸吳844票，贏的幅度並不大。媒體人朱凱翔卻認為這是「最好的結果」，因為贏太多，會讓國民黨屁股翹起來，放槍機會增加；輸不多，會讓民進黨處理蘇貞昌內閣的難度提高。

王鴻薇在補選拿下6萬519票、吳怡農獲5萬4739票。王在北松山區大勝對手6624票、中山區小輸吳844票。王昨（9）日表示，她相當滿意選舉結果，本命區北松山區票有開出來，中山區則是成績不錯、僅小輸吳，也能提醒自己未來要更加努力，否則大贏志得意滿就糟糕了。

朱凱翔則在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文表示，這場選舉最後得票率約莫就是2020年的差距，是最好的結果。因為贏太多，會讓國民黨屁股翹起來，放槍機會增加；輸不多，會讓民進黨處理蘇貞昌內閣的難度提高。

此文獲得約4000人按讚，迴響熱烈。網友紛紛留言：「分析得極好，DPP的死忠派才是激勵國民黨前進的動力！」「如果國民黨還是要用下架民進黨口號來綁架選民，而自己提不出更好的政見出來，那這個黨也沒救了」、「原來這就是最好的安排」、「吳怡農講話ㄎㄧㄤ成那樣還有人會投他，覺得很想笑，除了鐵綠到底還有什麼理由？」「國民黨以全黨大團結之姿挺王，吳卻被稱為一人江湖的膿包，只多這幾張票？國民黨勝選卻沒贏」。