俄羅斯加強了對烏克蘭東部蘇勒答爾鎮（Soledar）攻勢。基輔的官員說，烏克蘭軍隊被抵禦了由瓦格納僱傭兵（PMC）領導的一波又一波的攻擊，這個採礦鎮和附近的前線成為目前烏俄戰爭的主要焦點。「普丁廚師」普里戈津（Yevgeny Prigozhin）表示，蘇勒答爾和巴赫穆特礦區系統，實際上是一個地下城市網絡，深達80至100公尺，自第一次世界大戰以來就不斷擴大武器出儲備。

《路透社》（Reuters）10日報導，當前戰爭的主要焦點位於頓巴斯工業區的蘇勒答爾位於離巴赫姆特（Bakhmut）東北方15公里左右，在那裡，雙方的部隊都在一些最激烈的戰鬥中損失慘重。自11個月前俄羅斯入侵烏克蘭以來，雙方的都在這場激烈的塹壕戰中損失慘重。

🇷🇺⚔️🇺🇦 Soledar direction situation as of 15.00 on January 9, 2023



▫️Threat of Bakhmut encirclement from the North



▫️On the Soledarsky site, the assault detachments of the Wagner PMCs are attacking in the central part and on the northern outskirts of Soledar. pic.twitter.com/UiBUnyXBgh — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZgeopolitics) January 9, 2023

烏克蘭部隊擊退了早些時候的一次攻佔該鎮的企圖。但大量瓦格納集團的部隊迅速返回。在砲兵的掩護下，部署了新的戰術和更多士兵。烏克蘭國防部副部長馬烈爾（Hanna Malyar）9日（ㄧ）在社群網路暨通訊軟體電報（Telegram）上表示：「敵人簡直就是踩在自己士兵的屍體上進攻，大規模的投入火炮、多管火箭炮系統和迫擊炮。」相反的，在本週一的例行媒體發佈會上，俄羅斯國防部在例行媒體報道中沒有談到蘇勒答爾或巴赫姆特。

Soledar ,,, pass on to our ... 46 brigade pic.twitter.com/bxT8NKe91b — M|§F|T 🇺🇸🇺🇦 (@am_misfit) January 7, 2023

瓦格納是由俄羅斯總統普丁的盟友普里戈津（Yevgeny Prigozhin）所創立。該組織除了來自世界各地的自願者之外，從俄羅斯的監獄中吸收了一些新兵，並以不妥協的暴力而聞名，他們活躍於非洲的衝突中，並在烏俄戰爭中發揮了關鍵作用。

過去幾個月來，普里戈津一直在努力在進攻巴赫穆特和蘇勒答爾，並為此付出了許多代價。他在7日（六）時公開解釋了該城市的戰略重要性，這2個城地面下的是採礦隧道網絡系統，可以容納一大群人以及坦克和其他戰爭機器。

巴赫穆特過去是二戰時期東線的地理中心點，是一個非常重要的後勤中心：「爾丘姆斯克（巴赫姆特的俄文地理名稱）的特殊性在於其獨特的歷史和地理防禦能力，該城市天然的水文景觀把城鎮分成了幾個部分，郊區是一個複雜的定居點，形成了一個單一的防禦系統，還指出了獨特的景觀、溝壑和高地，和一些天然隧道。

「而最重要的是蘇勒答爾和巴赫穆特礦區系統，這實際上是一個地下城市網絡」，普里戈津補充說，在80至100公尺的深度，集中了很多人，甚至還有移動的坦克和BMP車。「而且，自第一次世界大戰以來，這個地下城市網絡的武器儲備就不斷地在增加，」