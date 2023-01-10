宋逸民所屬協會「藝起發光」風波不斷，即使他與愛妻陳維齡親上火線開記者會，仍無法平息爭議，資深醫藥記者王瑞玲日前爆料宋逸民夫妻會用「看粉專」方式監控家人，難掩怒火嗆聲：「你們已經無法一手遮天了」，未料凌晨再度發文怒斥教會成員：「不知道自己成為國度事業借刀殺人的工具」。

王瑞玲表示宋逸民為了避開真相，不斷拿素人當墊底洗白國度事業，接著指出從事件爆發至今，沒有一位待在「藝起發光」協會的知名藝人，站出來為國度事業發聲，不免質疑他們根本不知道事情真相，甚至不知道自己成為國度事業借刀殺人的工具，毀掉一位身心靈都被傷害得體無完膚的家人，眼看小甜甜強調「一切進入司法，不再回應」後，國度事業仍不斷自導自演，讓王瑞玲不滿嗆聲：「請問你們對每一件事都能『藝起』提出證據嗎？你們倒是捏造不少假證據」。

王瑞玲指出「藝起發光」協會為了洗白國度事業和在內的藝人，向來被小甜甜視為家人的教友盧小姐，竟將對話紀錄擷取給媒體，藉此在背後捅她一刀，接著安排宋先生專訪，做了與實情不符的新聞，以便帶風向抹黑小甜甜，此外，宋先生還故意用養女兒為由，亂帶「甜甜氣尪領走10萬生育津貼」風向，這讓王瑞玲指出真相：「小甜甜根本不在乎10萬元，在意的是這位素人宋先先，為什麼進了國度事業變得這麼會撒謊」。

對於協會近來種種行徑，王瑞玲強調編織出來的謊言終將成為證據，接著喊話：「請不要再傷害任何一位家人，也不要再拖任何人下水、改編故事、帶風向，絕對不是用謊言和造假，來掩蓋司法已經在調查的事情」，更強調要讓此事件落幕，取決於國度事業何時說出事情「真相」，接著怒嗆：「你們在『藝起製造』第2個艾成事件嗎？真的是別人的囝死袂了」。