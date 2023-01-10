台北一名女網友匿名抱怨夫家堅持結婚要辦流水席，她則想辦在飯店，還以此戰南北落差，最後新郎妹妹參戰，搞到婚結不成，也引起網友熱議婚宴該辦流水席還是飯店，律師林智群表示，參加婚宴只會記得三個「最」，最豐盛、最寒酸還有最吃不飽。

林智群在臉書發文，分享吃過的婚宴中有3種最令他印象深刻，首先是最豐盛，一次是南部辦桌，還有一次是在五星級飯店，前面小菜就六大盤又超好吃，後面什麼菜色都有，吃到一半時完全投降，只能打包，聽說一桌要價3萬5，且這是十幾年前的價錢。

林智群表示，吃過最寒酸的婚宴是某飯店辦的，一桌上萬卻龍蝦、鲍魚、大蝦、螃蟹都沒有，還很難吃，「出菜到一半我就放棄了，到附近超商買御飯團」。而他心中最吃不飽的是有次朋友結婚辦在某五星級飯店，菜很好吃，可是限每人一份、份量很少，因此他吃完回家後第一件事，就是吃泡麵。

文貼出後，其他網友回應，南部的辦桌有「拚場的意味」，輸人不輸陣，總鋪師準備的菜路比較澎湃，辦在飯店業者會斤斤計較，一桌多少人就出多少菜，還有網友指出，吃完婚宴根本沒人記得新娘換幾套服裝，但冰品是平價還是貴的，一定會被討論很久。