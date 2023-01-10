大陸男星梓渝為男團「光合少年」的成員之一，先前有粉絲拍到他臉部出現瘀青，且受傷面積竟連口罩都遮不住，讓粉絲懷疑他遭人毆打，沒想到9日梓渝本人親自發表聲明證實遭隊友鄭星源霸凌毆打，因此將向公司提出解約訴訟。

梓渝在去年12月就被粉絲發現臉部有多處瘀青，但面對粉絲們的關心他也只是輕聲安慰「沒事，不哭」，事後粉絲不斷向公司追問真相，但得到的回覆是「他妝花了」，讓粉絲難以相信，因此網路上也開始傳出梓渝遭隊友霸凌的傳言，雖之後公司再度發聲明澄清，梓渝跟隊友不合為假消息，並聲稱是排練時受傷。

梓渝多次被粉絲拍到臉部明顯瘀青。（圖／截圖自微博）

不過，梓渝在昨（9）日透過私人帳號發出聲明，證實自己確實遭到隊友鄭星源毆打臉部，也透露原本的微博帳號遭公司收回，才會經由這個帳號發文，隨後，解釋「因為諸多顧慮，我很遺憾沒有及時站出來維護自身的合法權益，但現在我調整好了狀態，我希望不悖家人的教導和社會的期待，以誠實正直的面貌去進行學習和工作」。

梓渝昨（9）日發出聲明證實遭隊友毆打。（圖／截圖自微博）

然而，在梓渝發出的律師聲明中指出，去年12月8日在杭州排練團舞時，遭隊友鄭星源毆打，原本想和公司和平協商解約的他，在得到共識前都還是配合公司安排的工作，但沒想到在未經任何溝通下，8日竟被公司直接要求收拾個人物品離開，因此，梓渝「現已向法院提起解除合同的法律訴訟，將不計一切代價，與公司解除合同」。

梓渝律師聲明指出將對公司提出解約訴訟。（圖／截圖自微博）

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