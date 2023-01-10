明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）因為右小腿的舊傷導致新合約難產，紐約大都會老闆科恩（Steve Cohen）近日公開表示這場勞資拉鋸戰已經進入尾聲。科恩對一位自家球隊的YouTuber說：「我不能代表球員發言，但我相信我們很快會有結果的。」

最近一個星期，關於柯瑞亞的各種傳言滿天飛，他的舊傷先被西區的巨人隊打槍，接著又和大都會陷入膠著，原本退出競價的前東家雙城也回頭爭取柯瑞亞。大都會一度想要徹底放棄，但是別隊的競爭力道也減弱了，大聯盟官網認為最有可能買到柯瑞亞的仍是大都會，12年3.15億美元是不可能的了，最後的價碼想必會跌破3億美元。

美媒CBS指出，大都會老闆科恩在正式簽完合約之前就迫不及待公開柯瑞亞加盟的消息，如果現在反悔不簽，他將會遭到球員工會的申訴。這也是為何球員簽約的第一時間都是媒體先披露，體檢通過之後球團才會發布正式新聞，科恩只能怪自己太心急了。

柯瑞亞年少時在太空人小聯盟受過傷，那次的右小腿骨折相當嚴重，手術在他腳踝附近植入合金骨板。雖然柯瑞亞後來沒再為這個舊傷缺陣，但是當他要簽12年以上長約的時候，資方難以相信他剩餘的職業生涯都不會受到此傷影響。