為促進上市上櫃公司支持文化發展，證交所修訂「上市上櫃公司永續發展實務守則」，將企業經由捐贈、贊助、投資、採購、策略合作等支持模式，將資源挹注文化藝術活動或文化創意產業，納入「維護社會公益」範疇，有助於帶動更多企業落實文化永續。另外，修訂「112年度公司治理評鑑指標」，公司投入資源支持國內文化發展，並將支持方式與成果揭露，可於公司治理評鑑得分。

公司治理中心執行長簡立忠表示，上市上櫃公司於從事企業經營，應注意利害關係人權益，在追求永續經營與獲利的同時，重視環境、社會與公司治理因素，並將其納入公司管理方針與營運活動。為能引導企業實踐永續發展及促進我國文化創意產業，本次將企業資源投入文化產業納入永續發展實務守則及評鑑指標，並將配合公司治理評鑑宣導活動積極推廣。

證交所積極建構ESG生態系，引導上市櫃公司資金投入永續發展並於永續報告書揭露實施情形，上市上櫃公司在促進文化發展上，包括支持國內表演團體、藝文組織或藝術家舉辦的展覽或活動等，贊助國產電影、紀錄片、電視劇、音樂的製作、播送、展演等，以及鼓勵企業員工走入表演場館及電影院，接觸文化藝術活動等，都是支持文化發展的具體方式。