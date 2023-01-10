台中市市長盧秀燕。（圖／取自盧秀燕臉書）

南投縣長許淑華25日上任，立委遺缺將在明年3月4日補選投票。（資料照／楊靜茹攝）

台北市第3選區（中山、北松山）立委補選落幕，國民黨候選人王鴻薇以得票率52.26%，擊敗民進黨候選人吳怡農的47.27%，藍營成功守住台北市市長蔣萬安這席立委。而南投縣縣長許淑華這席立委的補選，將於3月4日投票，國民黨派出甫卸任縣長的林明溱，民進黨則派出競選縣長失利的蔡培慧再戰。林明溱在臉書發出參選宣言，身為藍營中部最大咖的台中市市長盧秀燕則現身喊話「期待優質的縣長能持續守護南投」，獲得大批網友按讚。

林明溱8日在臉書發文表示，恭喜王鴻薇但這也是壓力的開始，鄉親給予機會，讓同志們再下一城。在中央完全執政下，老將承擔守下一席的責任，老身不怕苦、不怕為人民打拚，因為過去他一直跟南投站在一起，未來也是，這次補選是南投人關鍵的一役。

林明溱指出他的優勢包括，對南投熟門熟路、延續建設，而且他非常支持新縣長許淑華的「宜居城市」，他若當選也將配合新縣長的政策持續推動觀光首都；林也坦言，網路不是他擅長的領域，請各路好友多多幫忙，一起承擔，方能穩定南投、扛住責任。

此文獲得破4000人按讚與數百人留言，迴響熱烈。盧秀燕本尊現身留言：「期待優質的縣長能持續守護南投。」此言一出湧入大批網友按讚力挺。其他網友則表示：「連盧市長都說話了，老縣長一定要贏！」「老縣長加油，高瞻遠矚，細水長流」、「全力支持您，老將再戰，引領南投，再登高峰」、「林縣長加油喔！南投就看你了」、「老縣長老身再戰，非常激勵人心」。