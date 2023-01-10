新竹市長高虹安日前在接受訪問時表示，針對新竹棒球場工程，「市府已付款高達11億7000萬元，比例已高達97％」之說，近日在新聞評論節目發酵，猛批前市府違法，市議員劉康彥昨天在臉書炮轟是高市長搞錯了，市府其實是付9.5億餘元，市府也趕緊更正，指是市府同仁誤刊！

新竹市議員劉康彥在臉書抨擊高虹安又搞錯狀況了，並貼出去年5月的估驗表，該期是累計付了8.9億餘元。（摘自劉康彥臉書／陳育賢新竹傳真）

高虹安日前接受媒體訪問時表示，巨佳營造董事長坦承錯了就是錯了，即便現在土壤級配有問題，但市府已經付出款項高達11億7000萬元，付款比例已高達97％，中間估驗的程序必須經過市府團隊估驗完成，才有辦法給付高額款項，中間為何可以通過層層保護關卡，前市長林智堅也說8年來親自監工，土方堆了什麼東西進去，在親自監工過程有沒有嘗試親自了解，前市府團隊到底為何讓廠商輕易過關？

此說法近日在新聞評論節目發酵，不少名嘴狂轟前市長林智堅與前市府，直指此是違法行為，希望檢方強力偵辦。

而市議員劉康彥則在臉書抨擊高虹安又搞錯狀況了！他說，回過頭去找市府曾提供給議會的問政資料，有1份是去（111）年5月12日完成估驗的「新竹市立棒球場新建統包工程第16期工程估驗表」，截至該期，市府累計付給巨佳的款項是「8億9406萬7243元」。

而據他了解，截至目前，最近1次估驗是在去年7月初，市府累計付給巨佳的金額是「9億5450萬7796元」，並非高虹安對媒體所說的11.7億。多出來的2億多，不曉得高如何無中生有？

依目前的風向，對高虹安來說，9億、11億根本沒差，但對奉公守法的公務員來說，卻是天差地遠。1個尚在驗收中的工程，市府同仁絕不可能貿然核章、撥款。

劉康彥說，高市長身為執政者，現在要做的，就是嚴厲要求廠商在契約規範下進行改善、把驗收工作做完，這才是正辦，才是多數市民的期待。

而市府也緊急提出更正新聞稿，指目前新竹市立棒球場興整建統包工程，確實已估驗給付9億5450萬餘元，約佔估驗進度88.3454％，近日市府新聞稿所指尾款剩3000萬之訊息，實際上是市府同仁誤刊，此應特定為體育署對新竹棒球場之6億前瞻計畫補助款，大約有3000萬的尾款尚未撥付，其後高虹安根據市府同仁誤刊新聞稿回應媒體之內容，也併此澄清與說明。