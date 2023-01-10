一名女網友意外發現iPhone的神奇功能，只要長按「音量＋鍵」和「鎖螢幕鍵」，就會自動倒數開啟SOS緊急服務，同時還會發出很響亮的警報聲，若民眾在外面有危險，可以靠著這招自救，引起網友驚呼長知識了。不過，要特別注意的是，倒數加上警示音響的功能，只有iPhone 8以後的機型才有；較舊的機型則是需要按壓側邊或頂端按扭來啟動SOS的服務。

一名女網友近日在Dcard上分享，用8年的iPhone手機，最近才發現一個神奇功能，只要長按「音量＋鍵」和「鎖螢幕鍵」，SOS緊急服務就會在5秒後自動啟動，同時還會發出超大聲警報，如果在外面發生危險，可利用這招來自救。不過，倒數5秒結束以後會發生什麼事，她不太清楚，因此很好奇有沒有人可以解答。

貼文引起網友討論，「有一次下課睡覺，手壓到音量鍵 桌子的邊邊壓到電源鍵，那個警報音量真不是開玩笑的，連經過教室的人都在看我」、「我很常不小心按到，響起來連自己都嚇到」、「我知道這功能的時候是在騎車，手機架剛好卡著兩個鍵，我直接嚇爆。」另也有不少人驚呼，真的長知識了，從來不知道有這個功能。

根據Apple官網的資訊，啟用SOS緊急服務電話後，iPhone會自動撥打到當地的緊急電話號碼，在某些國家或地區還可選擇需要警察、消防或救護車的緊急服務。另外，若手機有設定「緊急聯絡人」，在緊急通話結束後，iPhone會自動發送訊息通知緊急聯絡人，同時也會把你的位置傳送給緊急聯絡人，而且沒有解除SOS模式之前，只要你的位置有所改變，緊急聯絡人就會持續收到更新的資訊。

值得注意的是，倒數加警示音的功能，只有iPhone 8以後的機型才有； iPhone 14 以上的機型，在無法使用行動網路及沒有 Wi-Fi 覆蓋的區域時，還可以透過衛星使用「SOS 緊急服務」傳送簡訊到警局或消防局。至於Phone 7以前的機型，則是快速按側邊或頂端的按鈕5次，「緊急服務電話」的服務就會顯示。