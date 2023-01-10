女星歐陽娜娜有著甜美的外貌以及精緻的身材，是相當有名的「星二代」，日前才被媒體爆出與男星翟子路相戀的她，近日分享了一系列在海邊的養眼美照，不料卻被網友譏笑「談個戀愛腫了一圈！」但不少粉絲也為其緩頰，認為歐陽娜娜一樣美翻，引發兩極討論聲浪。

歐陽娜娜曾是「男神收割機」，拍過多部電視劇、電影，與多位男星傳過緋聞，舉凡陳飛宇、劉昊然、王源等都名列其中。豈料，日前她與被媒體爆出與男星翟子路因合拍MV而戀愛，男方還被拍到進出歐陽娜娜的香閨，然而兩人並未坦承這段關係，且更有消息傳出兩人近期已分手。

歐陽娜娜儘管戀愛的謠言在網上掀起諸多熱議，但心情似乎並未受其影響，近日在各大社群平台上更新一系列海邊美照，只見照片中她身穿黑色低胸洋裝，服裝的設計讓她的傲人上圍大方露出，在風陣陣吹拂下，長髮飄飄好似墜落凡間的仙女，讓大批粉絲狂讚。豈料，有網友暗諷她因為戀愛而「幸福肥」，表示：「談個戀愛腫了一圈！」對此，有大批粉絲幫忙緩頰，指出：「娜比還是一樣美」、「和公主一樣美。」意外引發討論。

歐陽娜娜曬在海邊身穿低胸洋裝的美照，卻被網友認為胖了。(圖／翻攝自歐陽娜娜微博)

事實上，歐陽娜娜在去(2022)年聖誕節時，便曬出在聖誕樹旁身穿黑色外套以及絲襪的照片。豈料，黑絲襪緊密貼合大腿的設計，在燈光下意外顯露「肉肉腿」，慘遭網友吐槽「肉都被擠出來了」讓不少人認為她胖了。