日本前相撲巨星橫綱力士貴乃花和富士電視台前主播河野景子結婚23年，於2018年離婚，育有1子2女，孩子陸續踏入演藝圈。近日，20歲小女兒花田晃舉行出道記者會宣布未來將以藝名「白河れい」勇闖娛樂圈，並表示未來想成為像美國女星茱莉亞羅勃茲一樣的女演員。

白河以一身別緻黑色的和服出席，將一頭烏黑秀髮盤起，露出完美精緻小巧臉蛋，臉上展現青澀的甜美笑容，仙氣顏值一覽無遺。白河透露從小常和祖母一起看電影或戲劇，因此對演員產生憧憬，今日她身穿黑色振袖和服，這身黑色代表以女演員的身分，在演藝圈奮鬥的強烈決心，而她也透露目標是美國女星茱莉亞羅勃茲，在美麗中不失強韌的個性派演員，用流暢的英文活躍全球。

白河進入演藝圈的契機是最初是在徵集演藝新人的網站上傳個人簡歷，沒想到大約1個月左右就收到聯繫面試，直到決定簽約公司後才告訴媽媽，從頭到尾都沒有借用父母的力量。雖然尚未讓爸爸得知此訊，但她表示父女倆最後一次見面是在17歲，當時貴乃花還特地帶她去挑選禮物，她坦言：「希望之後能當面親口告訴爸爸，也期盼他能為我感到高興。」