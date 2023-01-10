南韓美聲雙人組合「Davichi」姜珉炅，日前宣布成立副業網路服飾品牌「Àvie muah」，並在網路上公開徵才後，因嚴苛的徵才要求卻只給最低薪資而遭南韓網友圍剿攻擊，雖姜珉炅事後立即出面解釋是員工的疏失，還提出其他公司福利，但網友挖出演員南宮珉個人公司的員工平均年薪，以及福利做對比，立刻又掀起一陣熱烈討論。

姜珉炅近幾年事業越做越大，除了經營YouTube頻道外，她還自創服飾品牌「Àvie muah」並架設網站販賣，而近日網站也貼出徵才公告吸引網友轉發。不過，姜珉炅的客服專員徵才公告中，除了要求求職者必須要大學畢業、英文流利外，還要有3~7年的工作經驗，但年薪卻只比政府規定的最低薪資高一點點，只給年薪2500萬韓幣（約新台幣61.2萬元），平均月薪為208萬韓幣（約新台幣5.1萬元）；加上姜珉炅所謂的公司福利皆為公關品，她自己卻用高檔辦公桌，讓她因此被罵爆。

另外，有網友挖出演員南宮珉在2015年創立個人「Namkoong flim」電影公司後，近幾年也開始推出作品，並將公司改名為「NKM flim（앤케이엠필름） ，由他自己擔任代表。而根據求職網站上在2021年的內容顯示，南宮珉旗下的公司在2021年時，員工的平均年薪為3513萬韓幣（約新台幣85.5萬元）；公司裡員工最低年薪為2279萬韓幣（約新台幣55.8萬台幣）以上，超過當年政府規定的最低年薪2186萬韓幣（約新台幣53.5萬元），而最高為4542萬韓幣（約新台幣114萬元）。

一名知情人士還向媒體透露，南宮珉私底下非常會照顧身邊的人，尤其是工作的夥伴，他每次進組拍攝前，都會特別帶上造型師、經紀人等負責處理他相關事務的工作人員們一起去旅行，只要跟他工作過都會變成他的粉絲，他甚至還會將自己的邁巴赫豪車借給員工們當作公用車使用，相當霸氣。

而且近日即進降入劇組拍攝MBC電視劇《戀人》的南宮珉，為了讓經紀人、造型師等人能更舒適的移動，他還另外準備了一台價值超過1億韓幣（約新台幣245萬元）的9人座商用車Benz Sprinter給他們搭乘，自己則是坐一般的轎車通勤，讓不少人看了直呼「這種工作太幸福」、「別人的老闆」。