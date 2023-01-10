一名女網友說男友大學畢業後北上當業務，男友稱有個前輩十分照顧他，該女網友也很開心男友遇到心靈導師，近日她去找男友，第六感卻直覺男友變了，偷翻對方手機發現隱藏對話和多張下體照，男友說「老爹的又粗又硬讓我很害羞」、「被填滿的感覺真的很美好」還說會與女友盡快分手，讓她瞬間心碎。

該女網友在Dcard發文，她與男友交往5年，男友大學畢業後北上當業務，因為時常應酬讓2人約會時間不多，男友說因為業績壓力大，有一名公司男前輩很照顧他，對方常撥業績分給他，還會一起去健身，男友會到對方家串門子，原PO原以來男友遇到心靈導師，想當放心，殊不知她全想錯了。

該女網友說男友某次說好要南下找她，卻突找理由推拖，她後來索性直接北上找男友，2人雖如同往常逛街約會，但她仍察覺不對勁，於是趁男友洗澡時偷翻手機，果然在隱藏對話中發現男友說「老爹的又粗又硬讓我很害羞」、「被填滿的感覺真的很美好」，對方則說「下次試試BDSM吧，保證讓你飛上天」。

該女網友發現男友的「小王」問說「你女友那邊怎麼處理，總不能讓她always蒙在鼓裡吧」，男友回應之後會找理由分手「晚上她要來找我，今天先不聊，愛你」；她事後向男友攤牌，男友哭著承認說因為工作壓力大導致性功能障礙變嚴重，一時意亂情迷才和前輩發生關係，最後她仍選擇分手。

其他網友留言「沒開發到業務，結果先輩業務開發了」、「無關性向，這個行為就是超噁」、「他們的對話很讓人衝擊耶」、「這劇情如果是我看的BL漫畫我一定超興奮，但發生在現實生活…」。