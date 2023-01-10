聖暉*(5536)2022年12月合併營收27.7億元，年增30％，為歷年同期新高；累計2022年全年合併營收282.6億元，年增40％，創歷年新高。朋億*(6613)2022年12月合併營收8.23億元，年減7.01％，為歷年同期次高，2022年全年合併營收85.93億元，年增37.27％，也創歷年新高。

聖暉*表示，集團整體未完工在建工程案量保持高檔，台灣、大陸地區專案如期施作，2022年除台灣地區業務隨著台商回台投資、半導體產業擴廠需求外，東南亞地區網通伺服器、電子零組件、其他傳產及大陸地區持續推動提升晶片自給率，推升2022年營收再創高。

雖然2023年半導體產業大廠因應產業景氣修正，陸續下修未來資本支出計畫，但目前聖暉客戶在建專案工程保持良好進度認列，預期將維持穩健成長，又以台灣、大陸仍為主要貢獻地區，東南亞地區接單有望呈現倍增。

近期大陸疫情快速升溫，加上半導體產業受美中科技戰加劇，對於大陸地區半導體產業未來發展產生疑慮。朋億*指出，整體在手訂單並無受到大陸地區客戶延後或砍單影響，對於公司整體營運仍保有一定能見度。去年半年兩岸三地半導體業者陸續新增多項大型招標計畫，並持續進行招標評審階段，朋億*持續爭取中。