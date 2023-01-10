美國去年10月初祭出最嚴厲晶片禁令，禁止先進製程晶片和製造設備出口到中國，美國電腦大廠戴爾則計畫要在2024年全面停止使用中國生產晶片，最新進度傳出戴爾已註銷其在中國多家分支機構。中國科技產業分析師項立剛則示警，若造成供應不足的情況，反而對戴爾不利，將造成競爭力下降的情況。

《環球時報》引述中國科技產業分析師項立剛說法指出，現在個人電腦這類的產品利潤空間並不大，競爭非常激烈，總體來說中國製造的晶片成本更低，如果戴爾想全面停用中國晶片，企業生產成本因此上升，影響是非常負面的。

項立剛強調，戴爾現在的生產很大程度上依靠中國供應鏈，如果要去找替代方案，短時間內很難解決，他強調在這個過程中，企業本身就會傷筋動骨，如果搞成供應不足，那對企業的發展就非常不利，造成競爭力下降，最後就只能回到美國銷售。

日經新聞先前引述知情人士說法指出，戴爾希望到2024年，旗下產品全面停止採用在中國製造的晶片。中國訊息網站「天眼查」App資料則顯示，戴爾在中國原本有20幾家分支機構，但目前已有8家被註銷或吊銷，包括戴爾（中國）有限公司杭州辦事處、戴爾（中國）有限公司成都分公司等。