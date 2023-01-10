大陸外交部網站消息，中國外交部長秦剛9日與韓國外長朴振通電話，互致新春問候。秦剛對韓方近期對自中國大陸入境人員，採取除了在機場接受檢測，也要出示檢測陰性證明等臨時限制措施，表達關切，希望韓方秉持客觀、科學的態度。

秦剛說，中韓是搬不走的近鄰，也是分不開的夥伴。中韓關係健康穩定發展符合雙方共同利益，是雙方持續努力的大方向。他願同朴振外長建立並保持良好工作關係，共同落實好兩國元首重要共識，立足當前，著眼長遠，把握友好大局，凝聚合作力量，推動中韓關係行穩致遠。

朴振祝賀秦剛就任中國外長，表示完全贊同中方對雙邊關係的評價，期待以兩國建交30周年為契機，切實落實兩國元首重要共識，開啟韓中相互尊重、互惠互利合作的新時代。願加強雙方人文交流和人員往來。雙方還就朝鮮半島局勢交換了意見。

近日韓國要求自中國的遊客在入境後一天內接受核酸檢測。從1 月 5 日起，來自中國的旅客必須提供登機並抵達韓國前48 小時內進行的核酸檢測陰性證明，還有24 小時內的快篩檢測證明。抵達後，他們將進行另一次測試，持有短期簽證的人，將在一天內在特別指定的地點測試，韓國公民和居民將在其居住地隔離觀察。秦剛對韓方近期對自大陸入境人員採取臨時限制措施表達了關切，希望韓方秉持客觀、科學的態度。