宋逸民主理的藝起發光協會爭議不斷，即便開記者會道歉滅火，仍成為眾矢之的，資深媒體人「莎莉夫人」日前發文暗指宋逸民夫妻選了神職工作，又放不下繁華世界和想賺錢的心，坦言看了直搖頭，隨後再次發文砲轟：「你已失德，請不要再當牧師、不要再引用聖經為自己辯護」。

莎莉夫人表示牧師傳講、教導「真理」，但不等於真理，也不代表神，更未必能配得上代表「基督教」，亦不是耶和華或耶穌代言人，例如自己就相當厭惡以神之名，行控制會眾之實、遂行權力慾的牧者，建議這些人不要用自己的淺薄去揣摩、解釋神的心意，以及引用神的話合理化自己的偏見與愚蠢，她舉例小甜甜遭家暴時，被勸阻「只打一次，沒關係」，推測這位「師母」可能想著聖經說道：「有人打你的右臉、連左臉也轉過來由他打」，因此要求小甜甜饒恕丈夫惡行，不要驗傷報警把事情鬧大。

莎莉夫人表示當教友受到家暴發出求救信號，教會人員不僅沒有提供安全保護，反而要求被打的人重回施暴者身邊並饒恕對方，對於宋逸民強調最初選擇靜默，讓耶和華為他爭戰，但看到事件演變成民眾對基督教的汙蔑，才決定站出來，不讓信仰受到傷害，讓她忍不住怒斥：「宋逸民，讓基督信仰受到傷害的人，就是你啊！你已失德，請不要再當牧師、不要再引用聖經為自己辯護、不要把自己等於基督教，就是維護基督信仰了」。