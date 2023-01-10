★分析

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby表示，周四將發布的消費者物價報告可能是利率預期的關鍵。本周的CPI報告對於微調聯邦基金期貨市場至關重要。

Kingsview Investment Management投資組合經理Paul Nolte表示，投資人可能在近來股市走強後賣出了一些股票。在本周CPI數據出爐前，可能出現一些獲利了結。

Independent Advisor Alliance投資長Chris Zaccarelli表示，至少就2023年來看，市場似乎比2022年結束時樂觀許多，今天成長股又跑贏了價值股，今年股市前景可望恢復樂觀。

★類股

標普500指數11大類股漲跌互見，科技股漲1.09%，表現最佳；其次為公用事業股漲0.64%。醫療保健股跌1.66%，跌幅最大；其次為必需消費類股跌1.03%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數漲0.72%，收在7,669.75點。

★重磅股

重量級科技股漲多跌少，蘋果漲0.41%，微軟漲0.97%，亞馬遜漲1.49%，Alphabet漲0.78%，特斯拉漲5.93%，Meta跌0.42%，網飛跌0.12%。

道瓊指數方面，Salesforce Inc漲4.69%，表現最佳，其次為英特爾。默克（Merck&Co）跌3.88%、嬌生（Johnson & Johnson）跌2.59%，跌幅最大。

主要晶片股方面，輝達漲5.18%，超微漲5.13%，應用材料漲2.13%，英特爾漲2.02%，德州儀器漲0.87%，恩智浦漲0.84%，高通跌0.63%，美光跌0.72%。

★焦點股

亞馬遜漲1.49%，收在87.36美元，投銀Jefferies稱該電商巨頭的成本壓力可望在下半年緩解。

博通（Broadcom Inc）尾盤走跌，終場跌近2%，收在576.89美元。彭博援引知情人士報導，蘋果公司擬在2025年停用博通的晶片，改而採自家的設計。蘋果是博通最大的客戶之一，上年度占其總營收約20%。

特斯拉大漲5.93%，收在119.77美元，該電動車大廠表示，在中國某些版本的Model Y 交付等待時間拉長，顯示最近的降價活動可能已激發出買氣。

超微（AMD）漲5.13%，收在67.24美元，漲破50日移動均線，輝達漲5.18%，收在收156.28美元，富國銀行將兩家晶片大廠列為今年半導體股的首選。

高盛漲1.41%，收在353.00美元，此前媒體報導該華爾街大行將裁員3,200人，占其截至10月員工總數的6.5%，裁員力道小於上個月媒體報導的8%。

加密貨幣交易所Coinbase大漲15.06%，比特幣挖礦公司Riot Platforms漲14.25%，受比特幣上漲激勵。比特幣價格漲2.6%，報1.74萬美元，創下至少3周新高，並為連漲第6天，創下自2022年2月以來維持最長的升勢。

梅西百貨（Macy's Inc）跌7.7%，露露檸檬（Lululemon Athletica Inc）跌9.3%，兩家零售商發布的節日旺季預測令人失望。

Bed, Bath & Beyond Inc爆量飆漲23.66%，收在1.62美元，盤中曾大漲35%。散戶圈傳出該陷入困境的家居用品連鎖賣場可能成為收購目標。

★台股ADR

台積電ADR漲2.87%，收80.31美元，換算台股價格為490.21元。

聯電ADR漲4.00%，收7.28美元，換算台股價格為44.44元。

日月光ADR漲2.84%，收6.88美元，換算台股價格為104.99元。

中華電信ADR漲0.27%，收37.67美元，換算台股價格為114.97元。(2-2)