特力(2908)集團2022年合併營收為374.1億元，年減14.5%；展望今年，特力表示，特力將持續調整自身產品結構與強化財務體質，且運用自身零售及貿易網絡，隨時應變客戶之需求，降低外在環境對營運的影響。

特力集團2022年12月合併營收為33.95億元，月增32.36%，但年減16.1%，其中貿易事業體2022年12月合併營收為13.6億元，受到歐美客戶調整庫存以及去年同期出貨基期較高所致，較2021年同月減少，佔當月營收比重40%；零售事業體2022年12月合併營收為14.5億元，亦較2021年同月略為減少，主要是受到前一年政府推出振興五倍券帶動消費拉高基期影響，占當月營收比重43%。

通膨升息、俄烏戰爭及疫情等因素影響全球貿易供應鏈和台灣零售居家產業，特力集團2022年合併營收為374.1億元，年減14.5%。

展望2023年，特力表示，儘管目前受到外在環境的挑戰，特力將持續調整自身產品結構與強化財務體質，且運用自身零售及貿易網絡，隨時應變客戶之需求，以緩和外在環境對營運造成的影響。

就兩大業務來看，特力表示，儘管貿易事業出貨受到歐美客戶持續消化庫存之影響，成長動能暫時轉趨保守，公司將密切關注後續發展並且和歐美客戶們保持著緊密的聯繫以及時採取因應措施，待貿易客戶們完成庫存調整及新客戶之發酵，可望帶動特力貿易新一波出貨動能。

在零售事業體方面，年底是居家產業的銷售旺季，且今年農曆新年較早，消費者對居家修繕需求，加上春節過後全民普發6000元現金，可望再帶動一波買氣，延續台灣零售事業之銷售動能。