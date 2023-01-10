不少公司舉辦尾牙會請藝人表演炒熱氣氛，一名男網友分享公司尾牙的影片，只見一個穿著粉色比基尼的辣妹在台上跳舞，雙手高舉著獅頭面具擋住自己的臉，卻擋不住性感火辣的好身材，但下秒辣妹放下面具後，卻引起網友熱烈討論，原PO則忍不住驚呼「這是要逼退員工嗎？」

一名男網友近日在Twitter上分享影片，只見一位穿著粉色比基尼的辣妹在台上跳舞，身上的布料少到讓好身材展露無疑，胸前渾圓兩顆和纖細的腰身，都讓台下觀眾看得血脈賁張，辣妹的雙手則舉著小巧可愛的獅頭面具，整體看起來非常養眼。

沒想到當獅頭面具放下來以後，有眼尖網友立刻發現這個辣妹是「法拉利姐」，引起熱烈討論，「這位是法拉利姐嗎」、「是婷婷」、「這是哪家公司的尾牙？」而原PO則是忍不住驚呼說「這是不是要逼退員工？」

不過，也有許多網友留言說，乍看之下身材是很不錯啊，何必要那麼毒舌，把人家說好像很糟糕，「遭了！是心動的感覺」、「這身材不错啊！」