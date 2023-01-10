大陸財政部、稅務總局9日發佈《關於明確增值稅小規模納稅人減免增值稅等政策的公告》，提出從2023年1月1日至2023年12月31日，對月銷售額10萬元（人民幣，下同）以下（含本數）的增值稅小規模納稅人，免徵增值稅。

此外，從2023年1月1日至2023年12月31日，增值稅小規模納稅人適用3％徵收率的應稅銷售收入，減按1％徵收率徵收；適用3％預徵率的預繳增值項目，也減按1％預徵率預繳。

而根據該《公告》指出，增值稅加計抵減政策按照以下規定執行：

(一)允許生產性服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計5％抵減應納稅額。生產性服務業納稅人，是指提供郵政服務、電信服務、現代服務、生活服務取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50％的納稅人。

(二)允許生活性服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10％抵減應納稅額。生活性服務業納稅人，是指提供生活服務取得的銷售額占全部銷售額的比重超過50％的納稅人。

(三)納稅人適用加計抵減政策的其他有關事項，按照《財政部 稅務總局 海關總署關於深化增值稅改革有關政策的公告》（財政部稅務總局 海關總署公告2019年第39號）、《財政部 稅務總局關於明確生活性服務業增值稅加計抵減政策的公告》（財政部稅務總局公告2019年第87號）等規定執行。

另外，按照該《公告》規定，應予減免的增值稅，在公告下發前已徵收的，可抵減納稅人以後納稅期應繳納稅款或予以退還。