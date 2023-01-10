農曆春節期間家戶都會準備豐富年菜歡慶新年，花蓮慈院營養師陳昱升建議民眾料理時，可準備具備探針的溫度計，以量測食材溫度，確保有將食材煮熟。（花蓮慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

再過2周就是農曆春節10天連假，家戶都會準備豐富年菜歡慶新年，往往卻因準備過多，囤放冰箱許久使年菜變質，吃下肚恐造成身體負擔，因此，營養師也提供5個保存年菜妙招，包含留意冰箱貯存溫度、食材先進先出、小包分食、常溫保存應置於陰涼乾燥處及不要過量採買。

花蓮慈濟醫院營養師陳昱升表示，民眾購買食材應留意包裝標示，尤其是冰箱貯存溫度，據食藥署建議，需冷藏的食品貯藏溫度應在7℃以下，冷凍食品應在-18℃以下，為讓冰箱各層溫度穩定維持在適當的溫度範圍，應避免塞太多食材在冰箱內。

烹調生鮮海產或魚貝類時，要考慮減少微生物孳生風險，避免半生不熟，如加熱不完全，可能會引起腸炎弧菌食品中毒，進而出現腹瀉、腹痛、噁心、嘔吐、頭痛、發燒、發冷等症狀。

陳昱升強調，食物食用前應完全復熱，食物中心溫度至少應超過70℃，才能消滅細菌。一般鍋內煮滾食材就可達70℃，或到食品材料行購買可量測食材溫度的料理溫度計。另，過年熱門的燒臘食品、醬菜等，最好選擇標示完整，包裝無破損，並於食用前徹底加熱。

「放在冰箱的食材可依照購買時間放置」，陳昱升說，早買或保存期限較短的食材應先食用，建議可移到冰箱較外層位置，方便取用。以「先進先出」方式擺放食材，可避免放到過期。乾貨可買小包裝，較易保存，只要在有效期限內吃完即可；如大包裝，則可以密封罐或夾鏈密封袋封分裝，避免食物反潮變軟。

陳昱升還說，糖果、瓜子、開心果等零嘴，應優先選購有完整標示及包裝、能密封的產品，依照包裝標示保存，常溫保存應置於陰涼乾燥處，開封後要使用較密合的夾練袋保存，若發現有異味，或是原本乾燥的質地變得濕軟，就應該丟棄，發現產品已過期更不能食用。

陳昱升建議民眾，過年期間最好保存食物的方式，就是不要過量採買，如剩菜則盡量在2天內食用完畢，需解凍再加熱的食物，當天可用流水解凍法，但須避免食材直接接觸冷水，要使用密封袋或真空袋隔水解凍，避免滋生微生物。

此外，針對近年盛行的氣炸鍋，陳昱升也提醒民眾使用時應適量調理，不要塞太滿，確保食材加熱後有熟透、且使用鍋具後要清潔，才能永保安康。