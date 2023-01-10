男性睪丸真的要保護好，否則日後恐不孕。外科醫師陳榮堅在其臉書分享，一位年約40歲的男子，結婚多年妻子一直無法懷孕，夫妻倆去生育門診諮商，結果發現，男子精蟲量跟精子的活動力較差，醫師細問下，患者才想起小時候玩過「阿魯巴」，當時睪丸受傷、嚴重腫大，但患者不敢告訴大人，結果造成睪丸受損，現在要懷孕相當困難。

陳榮堅在臉書專頁上表示，一位年約40 歲的男性，妻子約30幾歲，結婚6、7年一直沒辦法懷孕，因此去生育門診諮商，結果妻子沒什麼問題，但先生檢查出精蟲量與精子的活動力較差，因男子當時體型較胖，所以看他的減肥門診，嘗試靠減重增加妻子受孕機率。

治療一段期間後，男子體重由原本105公斤，降到88公斤，瘦身後再回到生育門診，但原本每毫升精蟲數量約100萬，遠低於正常人的1500萬以上，但未料減重後仍僅約400萬。

本身也熟悉疝氣問題的陳榮堅，建議男子檢查外生殖器，發現男子左邊睪丸正常，但右側摸到一個綠豆般的小突起，這時男子才想起，小時曾玩過「阿魯巴」，曾嚴重受傷一次，睪丸嚴重腫大，但當時也不好意思跟大人說，就等它自己好。

陳榮堅表示，除了睪丸被撞破以外，還有一種狀況是把睪丸的血管撞壞掉之後未處理，一直未供血，睪丸壞死後就會慢慢萎縮，導致現在要懷孕會比較困難。他並感嘆，阿魯巴這個遊戲應該要禁止，且睪丸受傷就醫檢查時，千萬不要忍。