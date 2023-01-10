「直播天后」丟丟妹（李明珊）憑著豪爽的直播風格，吸引大批忠實粉絲追隨，但近期她與老公傳出婚變消息，因此她另開粉絲團重起爐灶，不過在她最新影片中，有眼尖網友發現她的臉型似乎變了。

丟丟妹在8日上傳最新影片，熟悉的開場白「樓頂揪樓下，阿母揪阿爸！」一出來，影片曝光至今觀看次數已經突破22萬人次，也讓苦等丟丟妹多時的粉絲相當感動「一樣豪邁，一樣霸氣，不假掰」、「終於看到丟妹了，好想妳唷！希望妳快快復出來~」就連八點檔女星李亮瑾也留言大讚「好厲害！喜歡看丟妹煮菜，豪爽」。

不過，部分網友發現丟丟妹的臉似乎變了「臉完全不一樣，變老了」、「臉型整個變了啊~以前丟丟很好看啊！」、「妹仔，你的臉怎麼了？ 原本就很好看的臉別去整成塑膠製品了啦！」對此，丟丟妹僅回覆「歲月是把殺豬刀」、「謝謝您」，沒做出其他解釋。

事實上，丟丟妹已消失直播圈半年，正當粉絲網友感到疑惑時，就被爆出婚變消息，根據《ETtoday》報導，丟丟妹是在11月6日一聲不響的回娘家，老公對此相當錯愕，但他曾強調，自己沒有吵架、沒有外遇、沒有賭博欠債，也不知丟丟妹要離婚的原因。