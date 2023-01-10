藝人小甜甜（張可昀）和宋逸民主理的「藝起發光」教會爭議不斷，又扯出與老公宋先生（宋晉賢）的家暴案，而事件延燒多日後，不少私事也逐漸浮上檯面，像是10萬生育津貼遭到宋先生拿走、和「教友閨密」的對話截圖也遭到曝光，讓曾是資深教友的醫藥記者王瑞玲今（10）日又忍不住發文痛批「假閨密」出賣小甜甜並且捅她一刀。

王瑞玲今日稍早於臉書粉絲團上痛批，藝起發光協會為了轉移焦點不斷拿素人當墊底洗白。教會先安排素人宋先生接受專訪，做了與內標題、內文不符的內容，而真相只是「因為甜甜說了知名藝人跟國度事業牧者夫妻，對待教友被家暴要息事寧人、跟被迫退出國度事業等事」，因他們認為已經「掌握有利證據」，就開始帶風向抹黑小甜甜，讓王瑞玲忍不住表示「請你們別再侮辱上帝，跟洗腦那些真的要相信這個宗教的人。」

之後，教會又利用甜甜一直將她當成家人的教友盧小姐出面，將他們的對話擷取給週刊，在甜甜背後捅她一刀。但這位盧小姐從小甜甜那得知，宋先生只顧著打電動、不顧小孩老婆死活，到他開始向甜甜各種言語霸凌，都看在眼裡並參與其中的人，還一直說要陪伴甜甜一起度過，同時告訴甜甜該怎麼做，結果最後竟是出賣小甜甜，還出賣了自己的靈魂。

王瑞玲接著回想，當初小甜甜是怎麼幫助這位閨密度過低潮、把她當成家人一樣看待，也因為「信任」而將所有事情都攤開來與她討論，並在月中出問題時就向盧小姐求救了。但沒想到盧小姐卻為了替「國度洗白」，不僅說謊還公開他們之間的私密對話，根本就是「假閨密」。而小甜甜先前曾表示，交給司法處理後她便不再回應，但看在愛她的親朋好友眼中，相當不捨，也不能接受她的人生被以前完全信任的人給糟蹋。

因此王瑞玲也呼籲教會「請不要再傷害任何一位家人，也不要再拖任何人下水、改編故事、帶風向，絕對不是用謊言和造假，來掩蓋司法已經在調查的事情」。最後更強調「就看國度事業的你們何時要說出事情的『真相』，才會結束！不要一直破壞家人們的家庭、事業與情感，來翻轉你們自己心中所造的神話」。