台中豐原一處透天厝的後陽台被目擊「掛滿女性內褲」，一件件色彩繽紛的內褲與胸罩堆疊成「窗簾」，幾乎完全蓋住陽台，成為當地奇觀，附近住戶還抱怨屋內每天大放佛經，相當擾民；據悉因該住家後方為工地，屋主疑似不滿施工，才會用此「奇招」表達抗議。

據《記者爆料網》指出，豐原區南陽路綠山巷一處民宅後方陽台「掛滿女性內褲」，甚至有胸罩，照片中可見內褲一件件堆疊成一面布牆，幾乎已完全蓋住陽台，附近民眾說該民宅內還每天播放佛經，吵得附近鄰居受不了，居民抱怨曾向環保局檢舉，結果無法可罰，警方前來勸導也沒有用。

台中豐原一處透天厝的後陽台被目擊「掛滿女性內褲」，一件件色彩繽紛的內褲與胸罩堆疊成「窗簾」，幾乎完全蓋住陽台，成為當地奇觀。（翻攝自記者爆料網）

台中豐原一處透天厝的後陽台被目擊「掛滿女性內褲」，一件件色彩繽紛的內褲與胸罩堆疊成「窗簾」，幾乎完全蓋住陽台，成為當地奇觀。（翻攝自記者爆料網）

該民宅就緊鄰公園及福陽國小，附近居民常在公園運動，看到一整排宛如窗簾的內褲，只能以奇觀形容，十分無言；環保局表示，因屋主播放佛經未外接擴音，未違反噪音管制法，已行文警局依社會秩序維護法取締；但警方表示，沒有民眾具名檢舉及製作筆錄，無法用社維法取締，只能勸導，但屋主不改善，也沒輒。

不過因為該戶住戶的後方是工地，正在蓋房，據傳屋主是因為抗議施工才會在陽台掛滿內褲，詳細情況仍待調查。