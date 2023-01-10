台灣高鐵今（10）日宣布，2月9日（周四）至18日（周六）期間，每日加開南下、北上各2班，共40班次的「大學生開學返校5折優惠列車」，自1月12日（周四）凌晨零時開放購票。

台灣高鐵表示，2月9日至18日除了原適用5折、75折或88折的大學生優惠車次外，每日再加碼提供南下817次（南港10：00發車）、857次（南港20：00發車），以及北上818次（左營10：25發車）、858次（左營20：25發車）。

台灣高鐵表示，適用「大學生優惠」的各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，亦可使用T Express行動購票App（內含智慧語音訂票功能）、高鐵合作的便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票。乘車時務必攜帶本人有效學生證正本（如學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。前述在學證明如採電子版方式，務必於進站前先行下載備查）。