歐洲股市周一收漲，將今年初始的樂觀情緒延續到第二周；此前中國在上周末開放了邊境，以及美國和歐洲的經濟數據，減緩了貨幣政策收緊的擔憂，都有助於股市向上。

周一泛歐Stoxx 600指數收盤上漲3.93點或0.88%，為448.35點，收在全日的最高點。指數在上周五收在近9個月以來的最佳單周表現。

周一德國股市上漲1.25%，領漲最多；西班牙股市則小跌0.07%。

美國上周公布工資成長幅度趨緩，緩解了人們對聯準會和歐洲央行加速貨幣緊縮的擔憂。對利率敏感的科技股上升3.4%。

德國公布11月工業生產微幅增加，超出預期，為德國股市增添了信心。

AJ Bell金融分析師Danni Hewson說，這印證了過去一周的論點，認為歐洲的衰退不會如人們最初想像的那麼嚴重。

瑞士衛浴設備供應商吉博力(Geberit)上漲4.3%，報493瑞朗，推進營建和材料股上漲2.4%；此前高盛將該公司股票評級從賣出上調至中性。

高盛預計，吉博力在2023年和2024年將面臨較低的能源價格和原物料風險，獲利率也會獲得改善。

周一的資料顯示，今年1月歐元區投資者信心連續第三個月上揚，達到去年6月以來的最高水準，但仍處於負值區間，反映出經濟形勢仍有嚴峻挑戰。

隨著中國開放邊境，周日有眾多遊客從海陸空湧入中國。

預期中國的需求將復甦，金屬價格上漲，推進礦業股升2.2%。

與中國關聯較多的金融公司，例如保險商保德信(Prudential)上漲1.4%，報1247英鎊。

阿斯利康(AstraZeneca)跌0.4%，報11736英鎊；該公司達成交易，以最高18億美元的價格收購美國生物製藥公司CinCor，以加強其心臟和腎臟藥物的供應。