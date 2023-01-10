男星王大陸去(2022)年12月在微博上官宣認愛小3歲的「大馬女神」蔡卓宜，與她一同成為綜藝節目《哎呀好身材》的嘉賓，於節目中大肆放閃，讓粉絲們看得驚呼連連。王大陸近日更被馬來西亞當地的網友目擊與她一起逛夜市，全程雙手緊牽、互動超甜蜜，被外界揣測2人回大馬是為了見家長，瘋猜「好事近了」。

王大陸與蔡卓宜官宣戀情後愛得越發高調，近日更被網友直擊他陪蔡卓宜回到馬來西亞，兩人不僅身穿黑色的短袖情侶裝，還手牽手一起逛夜市，即使被路人認出也毫不遮掩，且直接脫下口罩露出真容，眼神相當寵溺的看著女友大玩遊戲，一點也不避諱被別人拍下。

此外，更有網友爆料在影片中出現的藍色衣服女子是女方的媽媽，引發網路熱議，還有人指出王大陸此行去馬來西亞是「見家長」，紛紛留言：「應該是好事近了」、「要不是看哎呀好身材，真不知道王大陸有女朋友了。」

事實上，王大陸與蔡卓宜兩人在認愛前便被陸媒拍到在街頭約會、擁吻的照片，幾乎是半公開狀態，而自從認愛後，兩人也愛得越發火熱，日前才在節目上一同演出雙人舞，更獻上「幕前第一次」的熱吻，讓粉絲們被閃瞎的同時也相當關注兩人的戀情後續發展。