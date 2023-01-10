澎湖休憩園區花海面積約1.8公頃，種植大約10萬株矮牽牛，花種有10類不同的品項，配合裝置藝術堆疊出2023年的各項主題。（張茂雄攝）

澎湖縣長陳光復10日上午到澎湖林務所的花海公園，他說這裡是澎湖芬多精最多的地方，風景優美非常適合運動休閒的好去處，2023年為生肖兔年，澎湖縣林務公園管理所展現新春迎玉兔的創意，即日起至3／31於澎湖休憩園區花海展出森林藝術裝置，現場可見成群結隊的兔子大軍跳進澎湖休憩園區，為浪漫的花叢點綴童趣氛圍。

縣長陳光復現場特別頒發馬公國中、中正國小及龍門國小等三校協助聯展師生感謝狀，並巡視今年林務所花海營造成果，他歡迎鄉親來園區走春，共享童趣。

林務公園管理所所長李振綱指出，澎湖休憩園區花海面積約1.8公頃，種植大約10萬株矮牽牛，花種有10類不同的品項，配合裝置藝術堆疊出2023年的各項主題；林務所自105年起推動農曆春節花海活動，每年均吸引大批的民眾參訪。

今年花海主題為「玉兔迎春賀新歲」，此次由林務公園管理所獨立製作兔型裝置，並邀請馬公國中美術班、中正國小美術班、龍門國小學生集體創作，由師生揮舞顏料，打造出一件件獨具風格的作品，現場近200件作品，排開蔚為壯觀，細觀趣味橫生。

未來展期結束後，林務公園管理所也會再次確認兔子們結構安全穩固，無償回歸學校展示。林務公園管理所也提醒鄉親，由於花期較短，想要一睹盛開花景，務必把握花期前往，同時在賞花之餘，勿採集及踐踏園區任何花草，共同維護自然資源。