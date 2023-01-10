新竹市長高虹安日前揭露，在新竹棒球場挖到廢磚塊、電線等物品，前市長林智堅批評，高是在轉移涉貪焦點，此話讓同黨台北市議員王世堅相當氣憤，除要林「閉嘴」，也喊話要把「國賊」一個個揪出來。對此，國民黨前台北市議員羅智強大讚王世堅「罵得好」，呼籲一定要對王說的「國賊們」追究到底。

羅智強今（10）日在臉書發文痛批，民進黨執政對國家與民間資源的掠奪，遠勝威權時代，除了編特別預算、巧立各種名目，「乾坤大挪移人民血汗錢」外，更打著轉型正義之名，強搶民間團體財產，整個黨都是共犯結構，「竊國大盜，國之賊也！」

羅智強提到，新竹地檢署稱去年7月即主動偵辦棒球場弊案，但「雷聲都不大，雨點更小」，半年過去未見辦出任何東西，反倒是高虹安上任後，就挖出「大祕寶」。他也質疑，在近期備受熱議的台南議長選舉賄選案，議長邱莉莉以50萬元交保，司法「是不是遇到民進黨就會轉彎？」

最後，羅智強也呼籲，一定要對「國賊們」追究到底，「不容司法縱放，人民也不會輕饒！」