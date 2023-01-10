立法院第10屆第6會期進入最後一周，今日《平均地權條例》修正草案拚通過三讀，但建商與中華民國不動產開發公會提出很多質疑，對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，立委本來就是扮演民間跟政府的橋樑，有經過溝通了解就不會恐慌，政策目標很清楚，是打擊炒房，但要維持秩序活絡，黨團內部溝通，支持行政院版。

私法人購買住宅許可制，將依其取得之必要性及正當性，分為「免經許可」及「需經內政部許可」2類，並由內政部於授權辦法中明定；其中「需經內政部許可」部分，將受取得後5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記之限制。

對於私法人買房子需要許可，外界擔心許可時間需要多久？柯建銘說，政策不可能對立，許可都會在一周內核准，這樣能取得平衡點；柯建銘表示，沒有要打擊特別行業的道理，經過和公會之間的溝通以及黨團內部的溝通，一定是支持行政院版。

柯建銘說，私法人買房子分為兩種，一種是不需許可，一種是要許可，大家會認為多久要給許可？柯建銘強調，我們是鼓勵都更危老，政策不能對立，不能擾民，所以昨天協商後有講定時間，會在一周內發放許可，大家就放心了，也會放在附帶決議，這樣的處理應該是可以取得平衡點。