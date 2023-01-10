由考試院建置的「考試院統計查詢網」今天上線，考試院表示，民眾將可透過該平台，查詢歷年國家考試、公務員退撫等考試院所屬部會相關的統計資料，最長可查找至20年，還可利用網站的內建功能，直接製作各式圖表，提升使用者查找存取資料的便利性。

考試院及所屬的考選部、銓敘部、保訓會及基金監理會統計年報資料，一直是文官制度研究者的重要資料來源，惟過去統計資料分別放置在院部會的網站中，且分年各自呈現，查找存取極不方便；且統計年報的制式格式較為繁複，也造成使用者的障礙。

為強化資料開放的使用便利性，並落實數位轉型，考試院指出，經過一年籌備，建置查詢網，並於今天正式上線，將考試院及所屬部會的統計年報資料予以統整與分類，納入統一的統計資料庫，並進行串接資料，方便使用者查找及存取資料。

考試院說明，查詢網大幅優化過去統計年報資料的使用，使用者透過查詢網的一站式服務，即可查找存取院部會完整的統計年報資料，並整合運用跨部會的統計資料；資料年度最長可至20年，突破原來統計年報最多只能查閱10年資料的限制。

查詢網的查找方式也跳脫統計年報制式的呈現，可依使用者需要自行點選特定項目，交叉產生統計資料；還可利用網站的內建功能，直接製作各式圖表。

考試院指出，網站包括「單表查詢、跨表查詢、排序查詢、統計名詞」等4個功能，可進行統計項目的多元交叉查詢，並以統計表及統計圖的方式呈現；也可將單表不同類別主要項目選取後，呈現在同一張統計表或統計表圖上，以觀察比較各類別數值及進行分析。

此外，還可透過各項數值，查詢資料中的歷年新高、歷年新低、歷年次高、歷年次低、歷年趨勢上升、歷年趨勢下降等18個特性，讓有需要的民眾能多加運用。